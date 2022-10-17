МЧС назвало число жертв в результате падения военного самолета в Ейске МЧС России: два человека погибли и 15 пострадали в результате падения военного самолета на жилой дом в Ейске

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Ейск

В результате падения военного самолета Су-34 на жилой дом в Ейске погибли два человека, еще 15 пострадали, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС, передает ТАСС. Ранее СМИ сообщали об одном погибшем.

Два человека погибли и 15 пострадали при падении самолета в Ейске, — заявили в ведомстве.

Telegram-канал Mash ранее сообщил, что как минимум один человек погиб при крушении самолета в Ейске. По сведениям канала, еще троих госпитализировали в тяжелом состоянии, среди них один ребенок. «Известия» также писали об одном погибшем, однако, согласно данным издания, число пострадавших достигает десяти.

Как заявили в Минобороны России, военный самолет Су-34 потерпел крушение из-за возгорания одного двигателя при взлете. Информация была получена от катапультировавшихся пилотов. В ведомстве добавили, что самолет совершал учебно-тренировочный полет.