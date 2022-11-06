РЕН ТВ: префект ЦАО Москвы застрелил егеря во время охоты

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РЕН ТВ сообщает, что в Смоленской области 60-летний егерь Василий Андреев получил смертельное ранение во время охоты на кабана с участием префекта ЦАО Москвы Владимира Говердовского. По данным телеканала, случай произошел вечером 4 ноября на территории охотхозяйства «Восток» в районе деревни Ивино, после гибели егеря возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

В сообщении РЕН ТВ говорится, что префект Говердовский, целясь в кабана, ранил Андреева выстрелом из карабина Blaser с прибором ночного видения, егерь получил пулю в область правой подмышки, которая вошла в грудную клетку, мужчина скончался в машине скорой помощи.

По данным Telegram-канала Baza, егерь оказался в кустах за зверем на линии огня в нарушение техники безопасности.

Ранее в Новосибирской области 46-летний россиянин случайно застрелил человека, перепутав его с косулей. Жертва скончалась на месте. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело об убийстве по неосторожности (ч.1 ст. 109 УК РФ).

Согласно имеющейся информации, вечером 29 октября россиянин вышел на охоту вблизи села Китерня. Охотник выслеживал косулю, и в какой-то момент в месте, где, по его расчетам, должно было находиться животное, промелькнула тень. Он посчитал объект зверем и нажал на спусковой крючок.