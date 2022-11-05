Baza: пожар в кафе в Костроме возник после запуска праздничного фейерверка

Портал Baza сообщает, что пожар в кафе «Полигон» в Костроме мог произойти в результате запуска фейерверка по случаю дня рождения одного из гостей. По данным авторов, посетители почти сразу набросились на виновника пожара, однако само пламя устранить не удалось. Официального подтверждения этой версии на данный момент нет.

Пожар в ночном клубе произошел после того как на танцполе начали запускать фейерверк в честь дня рождения. Почти сразу после запуска пиротехники, на виновника накинулись несколько человек, но огонь уже начал распространяться, — говорится в публикации.

Также в тексте уточняется, что большего количества смертей удалось избежать благодаря действиям одного из посетителей кафе — тот выбил запертую дверь. Через нее и проводилась эвакуация гостей.