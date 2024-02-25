Baza: полковник запаса наворовал почти 60 млн рублей по хитрой схеме Baza: полковник запаса из Балашихи обманул ФСБ и похитил почти 60 млн рублей

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Telegram-канал Baza сообщил, что полковнику запаса из Балашихи удалось обмануть ФСБ и похитить почти 60 млн рублей. По его информации, мужчина придумал схему, в которую вовлек своих подопечных и родственников, ему удалось провернуть преступление не менее четырех раз.

В публикации уточняется, что полковник оформил ИП на своего родственника, после чего заключал договоры на научно-исследовательские работы для ФСБ от его имени. По данным Baza, правоохранитель просил своих подчиненных готовить документы о «деятельности» компании, а также искать аналоги якобы разрабатываемых изделий, при этом одного из сотрудников пришлось подкупить — ему полковник заплатил 1,2 млн рублей. Канал уточнил, что на проверках сотрудники показывали прокурорам макеты изделий, которые предоставляли им в рамках других исследований, поэтому долгое время им удалось создавать видимость усердной работы.

По данным канала, правоохранитель украл таким образом 56 млн рублей. В публикации уточняется, что обман вскрылся, так как полковник обо всем рассказал сам, после этого он начал помогать следствию и отправлять помощь участникам спецоперации, а за свои деяния он получил пять лет тюрьмы и штраф в 500 тысяч рублей.

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