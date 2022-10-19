Baza: полицейский под Смоленском предлагал «решить» вопрос мобилизации Baza: в Смоленской области задержан полицейский, предлагавший «решить» вопрос мобилизации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил о задержании замначальника полиции города Ярцево в Смоленской области, который предлагал за деньги «решить вопросы» с мобилизацией. По данным канала, подполковник Петр Лукьянов был задержан с поличным при передаче 30 тысяч рублей.

По сведениям канала, Лукьянов выстроил целую бизнес-схему, предлагая за плату исключить из списков местного военкомата мужчин, которым грозит мобилизация. Как подчеркивает Baza, подобных полномочий у подполковника не было и он не собирался никому помогать.

В итоге на Лукьянова завели уголовное дело по статье о мошенничестве с использованием служебного положения. В перспективе подполковнику может грозить срок до шести лет, — говорится в сообщении Telegram-канала.

Ранее прокуратура Москвы обнаружила около 800 уклонистов, которым сотрудники института «Синергия» за деньги выдавали справки об обучении в учебном заведении с целью избежать мобилизации. До этого правоохранительные органы выявили лиц, причастных к незаконной выдаче документов: за такую услугу сотрудники института требовали 180 тысяч рублей.

Впоследствии в пресс-службе вуза уточнили, что Хорошевский суд Москвы задержал трех сотрудников приемной комиссии вуза — Григория Чмелева, Дмитрия Кухерева и Андрея Забавина, в отношении которых возбудили уголовные дела по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Первые двое находятся под домашним арестом, третий — в СИЗО. Как отмечается, в их кабинетах нашли бланки фальшивых справок и меченые денежные купюры.