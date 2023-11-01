Baza: полицейские пытали жителя Курганской области из-за стога сена

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что полицейские из Курганской области избивали жителя региона, требуя, чтобы он сознался в поджоге стога сена. По информации канала, мужчина проживает в селе Уксянск, внимание полицейских он привлек из-за прошлой судимости.

Baza сообщила, что подозреваемый упорно не сознавался в содеянном, несмотря на пытки и избиения, в итоге невиновность мужчины доказала экспертиза, в ходе которой выяснилось, что сено загорелось само.

По данным канала, Следственный комитет возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий, подозреваемых установить пока что не удалось.

Ранее сообщалось, что житель Нижнего Новгорода получит компенсацию в 200 тысяч рублей за пытки в отделе полиции 12 лет назад. Юристы пострадавшего требовали возмещения ущерба в размере 1 млн рублей, в связи с этим они намерены подать апелляцию на решение суда.

В Оренбурге тем временем трое местных жителей получили письменные извинения от областного УМВД спустя 13 лет после избиения полицейскими. Суд признал сотрудников виновными еще в 2022 году, но юристы требовали извинений, поэтому рассмотрение дела затянулось.