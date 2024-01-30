Baza: подмосковный чиновник заплатил 2,5 млн рублей за несостоявшийся отдых Baza: замминистра благоустройства Подмосковья Чижика обманули на 2,5 млн рублей

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Денис Чижик

Telegram-канал Baza сообщил, что замминистра благоустройства Подмосковья Денис Чижик лишился 2,5 млн рублей, которые заплатил за элитный отдых в Турции. По данным канала, чиновник планировал отдохнуть в Бодруме еще в 2022 году, но в итоге никуда не поехал.

Как пишет Baza, за помощью в организации поездки Чижик обратился в ООО «Лайфстайл Менеджмент Групп», где познакомился с неким Романом Котовым. По информации канала, Котов должен был купить Чижику билеты в Бодрум, а также забронировать отель, что обошлось в 2,435 млн рублей.

Как сообщает Baza, в итоге Котов забрал у чиновника деньги и исчез. Канал пишет, что спустя почти два года Чижик решил обратиться с заявлением в полицию.

Ранее Telegram-канал «112» сообщил, что народный артист России, депутат Госдумы Дмитрий Певцов перевел мошенникам более 1 млн рублей. По информации канала, жулики связались с актером через Telegram, представились сотрудниками ФСБ и убедили перевести деньги на «надежный» счет, заявив об угрозе потери накоплений.

В октябре бывший заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Сергей Бунтман отдал мошенникам более 1 млн рублей. Злоумышленники связались с журналистом через мессенджер, представившись сотрудниками ЦБ и ФСБ. Бунтмана убедили передать деньги курьеру, чтобы тот доставил их в «безопасное» место.