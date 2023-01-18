Baza: под Ростовом задержали подполковника МВД за разглашение гостайны

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что в Ростовской области сотрудники ФСБ задержали 49-летнего подполковника полиции. По информации канала, его подозревают в разглашении государственной тайны.

Baza сообщает, что по данным следствия, в 2021 году руководитель одного из местных отделений уголовного розыска Александр С. узнал о том, что оперативники проводят мероприятия в отношении его знакомого. По информации Telegram-канала, в середине мая силовик встретился в Новошахтинске с товарищем и передал ему информацию о прослушке и аудиозаписи, на которых были зафиксированы угрозы знакомого силовика, адресованные другому мужчине.

Telegram-канал пишет, что 12 января 2023 года подполковник был задержан сотрудниками ФСБ.

Ранее в ЛНР осудили на 13 лет экс-военнослужащего за выдачу гостайны. По материалам уголовного дела, украинскими спецслужбами военный НМ ЛНР был завербован в октябре 2020 года. Он согласился сотрудничать с СБУ в обмен на непривлечение к уголовной ответственности его матери, проживавшей в Харькове. Свою вину он признал и раскаялся в содеянном.