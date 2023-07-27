Baza: пограничники перехватили три беспилотника в Курской области

Фото: МО РФ

Три беспилотника были перехвачены средствами РЭБ в Курской области, сообщает Telegram-канал Baza. Пограничники обнаружили дроны в Рыльском районе утром 27 июля. Минобороны не комментировало эту информацию.

По информации Baza, два БПЛА взорвались в воздухе при посадке, еще один был посажен на землю и остался цел. К нему был прикреплен неустановленный боеприпас, который позже был уничтожен военными.

27 июля БПЛА самолетного типа упал во дворе частного дома в Верхнехавском районе Воронежской области. Также ранее сообщалось об атаке беспилотника ВСУ на село Лозовая Рудка, расположенное в Белгородской области. Дрон сбросил на населенный пункт взрывчатку ВОГ-17, в результате атаки никто из местных жителей не пострадал.

25 июля в селе Косточковка в Крыму был найден беспилотник самолетного типа Mugin 5 Pro со взрывчаткой и поражающими элементами. Прибывшие сотрудники ФСБ уничтожили его на месте.

Днем ранее ВСУ атаковали при помощи дронов Москву. Мэр столицы Сергей Собянин заявил, что примерно в 04:00 мск беспилотники ударили по двум нежилым зданиям. Серьезных разрушений зафиксировано не было, обошлось без пострадавших.