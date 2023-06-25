Baza: под Энергодаром 24 июня подорвали опору автомобильного моста

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Стела с названием города в Энергодаре

Telegram-канал Baza сообщил, что под Энергодаром 24 июня около полудня была подорвана опора автомобильного моста у села Балки. По данным канала, еще на двух опорах взрывное устройство не сработало. Мост расположен в 38 километрах от Энергодара. Под ним расположена железнодорожная ветка, ведущая в город, которая уже год не используется. В Минобороны России не комментировали данную информацию.

Baza сообщает, что одна из пяти железобетонных опор моста оказалась сильно повреждена после подрыва, еще на опорах впоследствии обнаружили несработавшие взрывные устройства на основе пластита с детонаторами.

Ранее специалист по ядерной энергетике Сергей Кондратьев заявил, что непрекращающиеся обстрелы ВСУ Запорожской АЭС представляют главную угрозу ядерной безопасности, так как существует большой риск повреждения хранилища отработанных отходов. Из-за этого ситуация в любой момент может стать критичной.

По словам специалиста, на ЗАЭС скопились внушительные объемы отработанного ядерного топлива, которых там не должно было быть. Дело в том, что компания, поставлявшая топливо на станцию, не занимается утилизацией его отходов. Украине следовало самостоятельно создать необходимые мощности, чего не было сделано.

До этого советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа заявил, что прорыв Каховской ГЭС не несет никаких угроз ядерной безопасности Запорожской атомной станции.