Baza: под Белгородом разыскивают авто ВСУ с логотипом Красного Креста

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Telegram-канал Baza сообщает, что в Белгородской области разыскивают автомобиль Land Cruiser 200, в котором могут находиться украинские диверсанты. По данным канала, на машине дипломатические номера и логотип Красного Креста. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Как пишет Baza, автомобиль направляется со стороны Алексеевки. Предварительно, указывает канал, машина движется в Белгород.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что украинские диверсанты пытаются проникнуть на территорию Белгородской области. По данным канала, ВС России вступили с противником в бой около села Сподарюшино. Минобороны РФ не комментировало информацию.

Mash уточнил, что данный населенный пункт находится всего в нескольких сотнях метров от украинской границы. Telegram-канал SHOT заявил, что у границы было уничтожено 12 членов ДРГ и две боевые машины Bradley. По информации канала, диверсанты зашли со стороны Поповки — это украинская деревня, всего ДРГ состоит из 30 человек.

Накануне в Калужской области задержали 21-летнего диверсанта из Краснодарского края, собиравшегося устроить серию терактов в Брянске по приказу украинских спецслужб. Молодой человек передумал в последний момент, испугавшись, что в результате взрывов погибнут люди.