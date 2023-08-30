Baza: план «Ковер» ввели в четырех регионах России

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Telegram-канал Baza сообщил, что план «Ковер» введен в Тульской области, частях Московской и Калужской областях, а также в Рязани. Минобороны России информацию не комментировало.

Кроме этого, режим объявлен в аэропорту Внуково. В частности, под зону действия режима попадают Серпухов, Коломна, Калуга и Обнинск. План «Ковер» объявляется, когда в небе замечены нежелательные летательные объекты или есть угроза их появления.

Ранее стало известно, что четыре самолета Ил-76 повреждены в аэропорту Пскова в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины. Глава региона Михаил Ведерников заявил, что Министерство обороны отражает атаку беспилотников в псковском аэропорту. Он отметил, что лично находится на месте инцидента. Минобороны России информацию пока не комментировало.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в настоящее время в городе работают системы противовоздушной обороны. Также военные пытаются сбить беспилотники их стрелкового оружия. По предварительным данным, для атаки ВСУ задействовало свыше десяти дронов. Местная жительница рассказала, что звуки взрыва были слышны на весь Псков. По ее словам, сейчас в городе что-то горит. Она добавила, что звук взрыва был очень сильный.