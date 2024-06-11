Baza: питьевая вода из «ВкусВилла» сожгла рот семье из Самары Baza: жители Самары пожаловались на жжение во рту из-за воды «Легенда Байкала»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что в Самаре семья обратилась в больницу из-за жжения во рту после того, как попробовала питьевую воду «Легенда Байкала», приобретенную в онлайн-магазине «ВкусВилл». По данным канала, вся вода пропала с полок, а партию отправили на экспертизу.

Как пишет Baza, супруги утверждают, что жжение во рту появилось именно из-за воды и после жалобы во «ВкусВилл» сотрудники магазина рассказали о таких же симптомах. Согласно информации канала, «Легенду Байкала» поставляли в Самару из Казани, при этом на склад накануне привезли новую партию этой воды. Baza также уточнила, что «ВкусВилл» планирует провести собственную экспертизу.

В управлении Роспотребнадзора по Самарской области обратили внимание на сообщение об отравлении водой. Пострадавших попросили обратиться в ведомство.

Ранее управление Роспотребнадзора по Свердловской области сообщило об отравлении 18 человек в Екатеринбурге. У пациентов обнаружили сальмонеллы, ротавирус и норовирус. Уточнялось, что все они употребляли продукцию, приобретенную в сети магазинов «Жизньмарт».

До этого СМИ сообщали об отравлении 40 курсантов в Воронежском институте МВД. Семеро из них были доставлены в больницу. Курсанты жаловались на боль в животе и тошноту, у всех выявили признаки острой кишечной инфекции.