Baza: пенсионерка попыталась поджечь военкомат «коктейлями Молотова»

Фото: Shutterstock

В Ангарске Иркутской области пожилая женщина 60-70 лет попыталась поджечь здание военкомата с помощью трех «коктейлей Молотова», сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, ни одна из бутылок так и не зажглась. Инцидент произошел в районе 18:00 по местному времени.

Как указали в источнике, пенсионерка бросила две бутылки в здание, а третья отскочила в машину, принадлежащую сотруднику военного комиссариата.

Личность россиянки, а также мотивы ее поступков пока не установлены.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что полиция задержала в Кемерово 59-летнюю местную жительницу Елену Шарову за попытку поджога военкомата. По данным SHOT, женщина намеревалась кинуть бутылку с зажигательной смесью в дверь комиссариата. Однако «коктейль Молотова» не долетел до цели, упав рядом с крыльцом. Возгорание было потушено, здание практически не пострадало.

После начала боевых действий на Украине по РФ прокатилась волна атак на военкоматы. NEWS.ru писал, что нередко исполнители преступлений являются людьми с кардинально противоположными взглядами. Среди них встречаются неонацисты, анархисты и антифашисты.