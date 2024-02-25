Baza: пассажиры самолета отбили у полицейских подвыпившего участника СВО

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Telegram-канал Baza сообщил, что в самолете авиакомпании S7 произошел конфликт с участием пассажиров, стюардов и полицейских. По его информации, люди вступились за участника спецоперации, который летел домой в отпуск. Канал уточнил, что мужчина выпил и начал оскорблять бортпроводников, из-за чего они позвали на борт полицейских, которые планировали снять мужчину с рейса.

Героя оставить! Весь самолет ручается. Человек летит домой на 14 дней. Он будет спать, и все. Нет, он не угрожал, — говорят пассажиры на видео.

Канал уточняет, что развязка конфликта неизвестна. В публикации при этом сообщается, что, вероятнее всего, пассажирам удалось отстоять права участника СВО и он продолжил путь до дома.

Ранее сообщалось, что у участника военной спецоперации пропала медаль «За отвагу» во время поездки в московском метро. Как рассказал боец полицейским, награду вытащили из его кармана. В Москву боец приехал на время отпуска. Правоохранители опросили персонал станции и изучили записи с камер видеонаблюдения. Розыск похитителя продолжается.