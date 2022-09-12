Baza опубликовала видео падения военного самолета в Крыму

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza опубликовал видео падения военного самолета в Крыму. По предварительной информации, это российский Су-34. В Минобороны не подтверждали информацию о крушении истребителя. По словам очевидцев, перед падением воздушного судна прозвучал громкий хлопок.

Не долетел, подбитый. Хлопнулся в поле, — комментирует видео очевидец.

11 сентября Baza сообщала, что в Крыму разбился, предположительно, российский самолет Су-34. О причинах крушения не сообщалось. По данным портала, падение истребителя произошло в поле на границе Разнодельненского и Красноперекопского районов около шести часов утра. Очевидцы сообщали, что летчики успели катапультироваться, а позже их якобы забрали военные.

24 июня транспортный самолет Ил-76 разбился при посадке под Рязанью. Всего на борту находилось 10 человек. В результате ЧП погибли пять человек, еще четыре были госпитализированы. По данным Минобороны, катастрофа произошла из-за неисправности двигателя.