Baza: обвиняемого в растрате депутата из Нижнего Новгорода задержали в ДНР Baza: председателя нижегородской думы Лавричева задержали в ДНР

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Telegram-канал Baza сообщил о задержании председателя нижегородской думы Олега Лавричева в Донецкой Народной Республике. По информации канала, депутата обвиняют в присвоении или растрате, совершенных организованной группой в особо крупном размере.

Канал добавил, что в республике чиновник успел встретиться с бывшим коллегой из Нижнего Новгорода. В публикации уточняется, что речь идет о нынешнем зампреде правительства ДНР Андрее Кочетковом.

В беседе с NN.RU он сообщил, что Лавричева доставили в Нижний Новгород. Зампред правительства также рассказал о «проблемах с каким-то заводом в Арзамасе». Неизвестно, связано ли задержание с этой ситуацией, однако издание сообщает, что Лавричев являлся директором Арзамасского приборостроительного завода с 2008 по 2020 год.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы отправил под арест бывшего главу нескольких подведомственных Минобороны РФ компаний Антона Филатова. Его обвинили в растрате в особо крупном размере. По данным СМИ, Филатов работал в фирме «Оборонлогистика», одним из кураторов которой был арестованный за взятки заместитель министра обороны Тимур Иванов.