Baza: обвинившая сенатора в изнасиловании массажистка боится проблем

Фото: Максим Киселев/ТАСС

Александр Брыксин

Telegram-канал Baza сообщает, что массажистка, обвинившая сенатора от Курской области Александра Брыксина в изнасиловании, попросила не проводить проверку по заявлению. По информации канала, девушка объяснила, что у нее могут возникнуть проблемы, поскольку Брыксин «очень влиятельный человек». Но, как пишет Baza, материалы по делу уже направлены в Следственный комитет.

Как сообщает Baza, массажистка рассказала следователям, что познакомилась с Брыксиным в середине июня, когда он пришел на массаж в клинику, где она работала. По данным канала, 21 июня сенатор предложил ей приехать в Москву, объяснив, что ему очень нужен массаж. Как отмечает Baza, за пять сеансов он предложил девушке 100 тысяч рублей, еще 50 тысяч он отправил ей в качестве компенсации за дополнительные расходы.

По данным Baza, девушка утверждает, что Брыксин ранее не оказывал ей никаких знаков внимания, поэтому она согласилась на его предложение о визите в Москву. По словам массажистки, которые приводит канал, член Совфеда внушал ей полное доверие.

Baza ранее сообщила, что муж массажистки из Ленинградской области обвинил сенатора от Курской области в изнасиловании его жены. По данным канала, он являлся постоянным клиентом специалиста. Канал уточняет, что в этот раз он позвал ее в Москву, прислал аванс, оплатил номер в гостинице, а потом пригласил на собственную яхту, где и взял ее силой. В публикации канала уточняется, что проверкой того, имело ли место изнасилование, занимаются следователи.