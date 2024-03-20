Обманутая россиянка подожгла здание правительства в Кирове Baza: мошенники вынудили кировчанку поджечь администрацию, похитив ее деньги

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что жительница города Кирова подожгла здание местного правительства, поверив мошенникам. По его информации, злоумышленники похитили у нее 4 млн рублей и обещали вернуть, если она выполнит их требования.

Как уточнил канал, инцидент произошел в ночь на 20 марта. По его информации, кировчанка разбила молотком стекло в здании правительства, после чего закинула внутрь «коктейль Молотова» и упаковку петард. Канал отметил, что получилось это у девушки лишь со второй попытки — она то роняла молоток, то не могла попасть бутылкой в отверстие.

Канал добавил, что начатый кировчанкой пожар оперативно потушили, саму нарушительницу задержали. В беседе с полицейскими девушка объяснила, что она перевела мошенникам 4 млн рублей незадолго до поджога и злоумышленники вынудили ее пойти на такой шаг.

Ранее СМИ сообщали об аналогичном инциденте в Первоуральске в Свердловской области, там мошенники вынудили местную жительницу забросать петардами отделение Сбербанка. Уточнялось, что злоумышленники убедили женщину, которая перевела им все свои сбережения, что таким образом она поможет спецназу задержать неких преступников.