Mash: начиненный пластидом дрон ВСУ хотел подорвать газопровод под Тверью Mash: дрон ВСУ планировал подорвать газопровод «Ямал — Европа» под Тверью

Telegram-канал Mash сообщает об обнаружении в городе Торжок в Тверской области украинского беспилотника без опознавательных знаков с двумя килограммами пластичной взрывчатки. Канал утверждает, что целью беспилотника был газопровод «Ямал — Европа». Минобороны РФ и власти региона эту информацию не комментировали.

По информации канала, беспилотник нашли утром 26 ноября на территории филиала «Газпром трансгаз», он лежал в двух метрах от газовой трубы и в районе 300 метров от ближайшего здания. Mash также уточнил характеристики летательного аппарата — размах его крыльев составляет 2,5 метра при его длине в полтора метра. Канал отмечает, что носовая часть дрона была разбита.

«Ямал — Европа» ранее был одним из основных маршрутов для российского компании «Газпром». По трубопроводу прокачивали энергоресурс через Белоруссию и Польшу в Германию. Его протяженность составляет более 2 тысяч километров, объект работает на мощностях, при которых возможна прокачка газа в объеме до 33 миллиардов кубометров в год.

В конце октября сообщалось о мощном взрыве в районе Афипского НПЗ после атаки украинского БПЛА. Местные жители заявили, что перед детонацией слышали звук, который был похож на «газонокосилку». По словам очевидцев, над местом ЧП было зарево.