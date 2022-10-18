Baza: на томского чиновника завели дело за полеты на вертолете Baza: на томского чиновника Иванова завели дело за полеты на служебном вертолете в личных целях

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Telegram-канал Baza сообщил, что в отношении главы управделами администрации Томской области Анатолия Иванова возбуждено уголовное дело за полеты на служебном вертолете местного «Газпром трансгаза» в личных целях. По информации издания, он писал письма о выделении транспортного средства для организации рабочих поездок и, поскольку пользовался в регионе авторитетом, ему обычно не отказывали.

Baza выяснила, что за два последних года Иванов написал как минимум четыре запроса на полеты. Последний из них — в мае. По данным Telegram-канала, в общей сложности он налетал по своим делам на 4 млн рублей. Издание сообщает, что уголовное дело возбуждено по статье «Злоупотребление должностными полномочиями», чиновнику грозит до семи лет лишения свободы.

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