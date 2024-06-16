Baza: на территории ростовского СИЗО слышна стрельба

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Baza со ссылкой на очевидцев сообщает, что на территории ростовского СИЗО, где заключенные взяли заложников, слышна стрельба. Канал также публикует видеозапись, на которой можно услышать звуки, похожие на выстрелы.

Очевидцы рассказывают, что на территорию следственного изолятора заехала машина скорой помощи. Предположительно, начат штурм.

Следственный комитет России по Ростовской области возбудил уголовное дело по факту захвата заложников в СИЗО Ростова-на-Дону. Оно было инициировано по статье 206 Уголовного кодекса. Осужденные взяли в заложники двоих сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний. Среди них начальник оперативного управления ГУ ФСИН по региону Александр Богма.

Ранее Telegram-канал Baza заявил, что среди участников захвата Сайпудинов М.Ш., Цицкиев А.М., Камнеев Д.В., Гиреев Т.М. и Акиев Ш.А. По его информации, последние двое были приговорены к 18 годам лишения свободы, а Цицкиев — к 18 с половиной годам. По данным канала, шестым и последним захватчиком стал 22-летний бывший студент Астраханского государственного медицинского университета Малик Гандалоев.

Криминалист Михаил Игнатов в беседе с NEWS.ru отметил, что захватчиков могут убить снайперы при появившейся возможности. По его мнению, вряд ли злоумышленников могут выпустить, дать им деньги и машину.