Baza: на рынке в Омске подрались более десятка мобилизованных

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что на Ленинском рынке в Омске произошла драка с участием мобилизованных. По данным канала, никто из участников потасовки серьезных травм не получил. Очевидцы рассказали, что многие из дерущихся были в состоянии алкогольного опьянения, пишет Baza.

По сведениям канала, инцидент произошел 5 ноября. На опубликованных кадрах, предположительно, с места происшествия, видно, как один из участников потасовки ударил кулаком по лицу другого. В ходе конфликта мужчину повалили на землю. Прохожие пытались разнять конфликтующих. Что стало причиной драки, не сообщается.

Ранее в российских Telegram-каналах появилось видео массовой драки мигрантов на Дубининской улице в центре Москвы. На кадрах видно, как группа приезжих выходит из трамвая и набрасывается с кулаками на мигрантов, находящихся на тротуаре. Спустя какое-то время все участники потасовки разбежались.

Вечером 28 августа в столичной Коммунарке 10 человек подрались палками из-за бытового конфликта. По словам одного из очевидцев, конфликтующие также использовали ножи и чуть не зарезали его. Он отметил, что участники драки «не понимали, кого бить, кого не бить», и нападали толпой.