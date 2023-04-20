Baza: на перекрестке в Белгороде от взрыва образовалась гигантская воронка

Фото: 25.mchs.gov.ru

Telegram-канал Baza сообщил о появлении гигантской воронки на улице Ватутина в Белгороде. По его данным, был слышен взрыв, из-за которого «повреждена часть дома по улице Шаландина».

Также отмечается, что «в одной из квартир обнаружены осколки снаряда». Жильцов дома эвакуировали спасатели.

Они сейчас работают на месте. Официальной информации о происшествии в данный момент нет.

По словам очевидцев, пострадали несколько автомобилей. Местные Telegram-каналы сообщают, что взрывной волной один автомобиль закинуло на крышу «Пятерочки».

По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет.

Ранее губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что с момента начала проведения военной операции на Украине из-за атак ВСУ погибли 30 жителей Белгородской области. Также он рассказал, что 123 человека получили различные травмы. Всего украинские военные атаковали Белгородскую область 2276 раз, добавил Гладков.