Полицейский и фермер извинились после купания в молоке в Ростовской области

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В Ростовской области бывший полицейский и фермер искупались в чане с молоком, за что им пришлось извиняться на видео, сообщает Telegram-канал Baza. Роспотребнадзор начал проверку инцидента.

Скандал разразился в Ростовской области после публикации кадров того, как мужчины купаются в чане с молоком на одном из предприятий. По словам пловцов, они просто тестировали оборудование и заодно решили окунуться.

Свою вину признаём. Сделали опрометчивые шаги. Аморально, да, — заявил один из них.

Как утверждают мужчины, они просто залили в бaк около полутора тонн воды и кинули туда сухое молоко. После этого его якобы просто слили. Видео же они сняли «для личного пользования». Кaк оно оказалось в интернете, Максим и Дмитрий не знают — и ужe попросили правоохранителей разобраться.

Ранее в подмосковном городе Раменское погиб рабочий из Узбекистана при попытке попробовать пива из чана на частной пивоварне. По предварительным данным, он задохнулся, отравившись углекислым газом.

Рабочий, которого пригласили облагородить территорию вокруг пивоварни, в отсутствие хозяина производства решил попробовать местного пива. Предполагается, что он захотел попробовать пива из крана, однако оттуда полились дрожжи. После этого он решил зачерпнуть пива сверху, открыл люк и вдохнул пары, из-за которых потерял сознание и провалился внутрь.