Мужчину на «Лексусе» застрелили в центре Краснодара

В центре Краснодара застрелили мужчину, сообщает Telegram-канал Baza. Произошло это на улице Буденного в тот момент, когда он выходил из машины Lexus. На видео, опубликованном каналом, видны гильзы, разбросанные по земле. Со ссылкой на очевидцев канал отмечает, что стрелявший скрылся с места после того, как произвел выстрелы.

По данным Telegram-канала «112», убитым оказался местный бизнесмен, выходец из Африки, Якубу Хамиду Туре. Он владел ночным клубом, а затем ушел в аграрный сектор. Стрелявший, по данным канала, сдался полиции. По предварительным данным, причиной расправы стала размолвка на почве бизнеса.