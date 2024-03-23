Baza: мужчина и девушка ранены при обстреле Белгорода

Фото: МО Украины

Telegram-канала Baza передал, что 28-летний мужчина и 25-летняя девушка были госпитализированы в результате обстрела Белгорода. Как говорится в сообщении, местные жители получили ранения головы средней тяжести. Минобороны информацию не комментировало.

28-летний молодой человек и 25-летняя девушка получили ранения головы средней тяжести, их госпитализировали. Сейчас в Белгороде объявлена воздушная тревога, — информировала Baza.

Ранее сообщалось, что торговый центр «Монблан» получил повреждения в результате атаки Вооруженных сил Украины на Белгород, соответствующие кадры появились в Сети. На фото и видео с места происшествия было видно, что в здании выбиты окна, а также повреждены крыша и фасад.

Губернатор Вячеслав Гладков до этого передавал, что в результате обстрела Белгорода один человек погиб, еще пять пострадали. По его словам, в городе повреждены 69 квартир в 14 многоквартирных домах и четыре частных домовладения.

Кроме этого, Министерство обороны РФ писало, что ночью 23 марта средства противовоздушной обороны уничтожили 12 украинских беспилотников над российскими регионами. В частности, было сбито по пять дронов в Белгородской и Брянской областях, а также по одному БПЛА — в Саратовской и Воронежской областях.