Baza: московские митинговые полки вызвали на военно-врачебную комиссию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Протесты на Пушкинской площади, 2021 год

Telegram-канал Baza пишет, что полицейских из московских полков по разгону митингов отправили на военно-врачебную комиссию, до этого раздав им пулеметы и устроив стрельбы. Источники канала утверждают, что часть этих силовиков может летом сменить коллег из Петербурга в Донбассе. Возможно, полицейские станут охранять объекты на территории ДНР и ЛНР, допускает источник.

По версии Baza, речь про специальный полк МВД, который отвечает за разгоны митингов. Сотрудникам подразделения назначили военно-врачебные комиссии в ведомственной поликлинике. При этом причины происходящего им не объяснили. В больнице они сдадут анализы и пройдут психологов. Кроме того, передает канал, на комиссию отправили силовиков, за которыми уже закрепили ручные пулеметы.

В марте, отмечают журналисты, примерно 600–700 полицейских спецполка внезапно отправили на стрельбы. Они прошли возле парка «Патриот». Там силовикам выдали пулеметы и по 100 патронов.

Раньше подобных мероприятий с сотрудниками не проводили. Источники полагают, что часть полицейских должны будут летом сменить коллег из Петербурга в Донбассе и встать на охрану объектов в ДНР и ЛНР, — добавляет канал.

Ранее стало известно, что в Москве у Вечного огня в Александровском саду вместе с почетным караулом начали дежурить полицейские. Сотрудники правоохранительных органов несут круглосуточное дежурство около мемориала после того, как несколько дней назад неизвестные пытались пробраться на его территорию ночью.

Полицейские охраняют монумент с двух сторон.