Baza: квадрокоптер сбросил гранату на погранзаставу ФСБ в Курской области

Военнослужащий пограничной службы ФСБ РФ / Фото Александр Кондратюк/РИА Новости

Квадрокоптер залетел на территорию погранзаставы ФСБ в Курской области и сбросил гранату, сообщает Baza. Пропускной пункт находится близ села Гуево, расположенного в 50 метрах от границы с Украиной. Mash, в свою очередь, сообщает, что один человек ранен.

По данным издания, инцидент произошел 28 мая. Снаряд разорвался рядом со служебным КамАЗом, из-за чего в машине выбило стекла.

20 мая аналогичная ситуация произошла в Белгородской области. Три беспилотника сбросили по гранате на улицу Садовую в поселке Прилесье. Населённый пункт находится в километре от границы с Украиной. Никто из местных жителей не пострадал.

Накануне Минобороны России перебросило на территорию Курской области дополнительные силы и вооружения для обеспечения безопасности. По словам губернатора региона Романа Старовойта, обстановка в области обстоит напряженная. До 8 июня в регионе действует «желтый» уровень террористической опасности, спецслужбы продолжают соблюдать режим повышенной готовности.