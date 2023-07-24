Baza: из госпиталя в Ростовской области сбежал вооруженный военный

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что полицейские в Ростовской области разыскивают сбежавшего из госпиталя военнослужащего. По информации канала, беглец, вероятно, вооружен гранатой. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По данным Baza, разыскивается 44-летний Александр К., который проходил лечение в Военном клиническом госпитале на улице Дачной в Ростове. Канал пишет, что он покинул территорию больницы 21 июля. Baza утверждает, что Александр поступил в больницу с ранением руки.

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