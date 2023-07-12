В Ижевске на хирурга возбудили дело о дискредитации армии Baza: хирургу из Ижевска грозит тюремный срок за антивоенную надпись краской на стене театра

Фото: НАК

Уголовное дело за дискредитацию Вооруженных сил России возбудили против врача-хирурга из Ижевска, пишет Telegram-канал Baza. По его информации, женщина написала антивоенное высказывание рядом с символом Z на фасаде Театра оперы и балета имени Чайковского.

47-летняя Ольга А. работает в местной больнице, говорится в сообщении. Врач заметила букву Z на здании театра еще в августе 2022 года и решила оставить на фасаде антивоенную надпись с помощью аэрозольной краски, пишет Baza.

Инцидент привлек внимание правоохранительных органов. Ольге назначили судебно-психиатрическую экспертизу. Уголовное дело было возбуждено лишь спустя год после происшествия. Теперь женщине грозит тюремный срок до пяти лет или штраф в размере 300 тысяч рублей.

Ранее в Москве был задержан военнослужащий, выкрикивавший проукраинские лозунги. Вместе со своим другом он поднялся на крышу здания рядом с высоткой на Кудринской площади, откуда начал сбрасывать различные предметы. Правоохранители выяснили, что оба мужчины являются уроженцами Челябинской области. В отношении военного составили протокол за дискредитацию вооруженных сил.