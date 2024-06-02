Baza: грузовик с реактивными снарядами устроил массовое ДТП под Владимиром

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает, что грузовик со снарядами для системы залпового огня попал в массовую аварию во Владимирской области, несколько человек получили ранения. По данным канала, ДТП произошло 31 мая на трассе М-7 «Волга», когда несколько грузовиков перевозили снаряды для РСЗО «Ураган». В Минобороны РФ эту информацию не комментировали.

Как выяснил канал, 61-летний водитель одного из КамАЗов не выдержал дистанцию и въехал в другой грузовик, из-за этого первый автомобиль протаранил ехавшую впереди легковую Lada Largus, а та влетела еще в две машины. Baza пишет, что виновник ДТП госпитализирован с закрытым переломом грудины и ног, при этом женщина, сидевшая за рулем одной из легковушек, также получила травму головы и была доставлена в больницу. Канал подчеркивает, что снаряды не были взведены и не сдетонировали.

Ранее стало известно об аварии на дороге Высокое — Синицыно в Ленинградской области с участием «Лады» и военного грузовика «Урал», который двигался в сторону поселка Каменка. По предварительным данным, погибли водитель и пассажир легковой машины, а все участники ДТП были военнослужащими. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.