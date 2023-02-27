Baza: группа диверсантов в российской форме проникла в Белгородскую область

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Белгородской области ищут группу диверсантов ВСУ, которые могут быть переодеты в форму российских военнослужащих, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, у правоохранителей есть список из 10 фамилий и имен, которыми могут представляться диверсанты. Они также могут передвигаться на разных автомобилях, включая УАЗ «Буханка», несколько автомобилей ВАЗ, Mazda, черный Volkswagen, Mitsubishi и Patriot.

В Белгородской области ищут группу диверсантов, возможно переодетых в российскую форму. <...> Среди них есть имя одной девушки, — сказано в сообщении.

Ранее в Ярославской области задержали 19-летнюю девушку, которая планировала забросать здание администрации Карабихского сельского поселения бутылками с зажигательной смесью, которые готовила самостоятельно. С кураторами девушка общалась через мессенджер.

Полицейские задержали диверсантку с поличным: при ней было найдено пять литров бензина, ткани и пустые бутылки. По статье УК «Террористический акт», ей грозит до 15 лет тюремного заключения.