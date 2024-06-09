Громкий звук взрыва услышали в подмосковных Люберцах

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

По данным Telegram-канала Baza, в подмосковных Люберцах местные жители услышали громкий звук взрыва. Канал утверждает, что он был зафиксирован в районе улицы Камова, неподалеку от ЖК «Самолет». Источники Baza сообщили, что речь идет о запущенной с земли пиротехнике, и тех, кто ее применил, уже разыскивают.

По данным источника «Базы», кто-то использовал какой-то вид мощной пиротехники возле машин, на парковке в районе ЖК «Самолет». Оперативные службы уточняют информацию и продолжают искать причину взрыва, — говорится в публикации.

Брелок в виде гранаты взорвался в руках у ребенка в Москве, передавал ранее Telegram-канал Mash. По его данным, у пострадавшего были ссадины на руках и ногах. Как стало известно каналу, взрыв произошел на рынке в районе Капотни. Родители приобрели игрушку и отдали девятилетнему сыну. После того как он взял ее в руки, произошел взрыв.

В Новосибирске неизвестный злоумышленник запустил фейерверк в отделении Сбербанка, информировал канал Baza. Пострадавших не было. Инцидент произошел в отделении на улице Кошурникова. Мужчина забежал в помещение и бросил в зал пиротехнику. В офисе находились несколько посетителей, но хулигана они не разглядели.