Baza: электроподстанцию в Брянской области мог подорвать парашютист

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости

Telegram-канал Baza пишет, что возможным подрывником электроподстанции в Брянской области может являться парашютист-диверсант. В публикации говорится, что на месте происшествия были обнаружены возможные фрагменты парашютных строп зеленого цвета. Авторы предполагают, что преступник мог приземлиться недалеко от станции, а после подорвать ее. Минобороны России пока эту информацию не подтверждает.

По версии Baza, в распоряжении подрывника мог находиться заряд весом три килограмма в тротиловом эквиваленте. Авторы утверждают, что он мог использовать его непосредственно после приземления. О том, куда конкретно пропал диверсант, источник не сообщает. По состоянию на сегодняшний день он до сих пор не найден.

Днем 10 ноября губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что в Климовском районе Брянской области пропал свет из-за подрыва опоры ЛЭП. Спустя два часа электроснабжение региона было восстановлено.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что вечером 14 ноября в Брянской области загорелся 20-тонный резервуар с остатками нефти. По данным источников, возгорание случилось в результате сброса неустановленного боеприпаса с беспилотного летательного средства. Инцидент произошел в районе нефтеналивного терминала «Жеча», в 50 км от границы с Украиной. По данным канала, загорелся лишь один резервуар, в котором находилось не более трех тонн нефти. В настоящий момент пожар локализован.