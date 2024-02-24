Baza: экс-кандидата в депутаты от ЛДПР задержали с килограммом мефедрона Baza сообщила о задержании экс-кандидата в депутаты Пивнева с наркотиками

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что бывшего кандидата в депутаты от ЛДПР Дмитрия Пивнева задержали в Подмосковье с килограммом мефедрона. По его информации, 29-летний мужчина попался в красногорском СНТ «Росинка». Канал уточнил, что Пивнева подозревали в преступлении уже давно, полиция даже запланировала обыски на его участке.

Baza уточнила, что во время следственных мероприятий в доме у экс-кандидата и нашли наркотики, экспертиза позднее показала, что это мефедрон. По данным канала, четыре года назад Пивнев претендовал на должность муниципального депутата в Томской области.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что в одном из петербургских сортировочных центров Ozon нашли наркотики. По его информации, сотрудники силовых ведомств пришли на склад в Колпинском районе с проверкой, по результатам которой изъяли две коробки с десятками пакетиков, наполненных веществом бежевого цвета.

Представители онлайн-магазина позднее рассказали, что Ozon сотрудничает со следствием и предоставляет всю необходимую информацию. По данным пресс-службы, наркотики нашли работники склада.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.