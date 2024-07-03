Baza: два СВУ обнаружили во время обысков по делу о терактах в Дагестане

Фото: AlphaSpecnaz/Twitter.com/Global Look Press

Telegram-канал Baza сообщает, что сотрудники ФСБ обнаружили два самодельных взрывных устройства с поражающими элементами во время обысков по делу о терактах в Дагестане. По данным канала, обе бомбы были уничтожены с помощью гидродинамического разрушителя, жертв и пострадавших нет.

Как пишет Baza, обыски прошли 1 июля в Сергокале, силовики исследовали домовладение 43-летнего Магомеда Закаригаева — брата одного из ликвидированных террористов Али Закаригаева. По данным канала, два взрывных устройства, готовых к использованию, были обнаружены в подсобном помещении. Baza выяснила, что СВУ состояли из пластиковых бутылок, заполненных взрывчатыми веществами, из них были выведены провода. Отмечается, что в качестве поражающих элементов использовались металлические гайки.

Глава Дагестана Сергей Меликов ранее заявил, что один из ликвидированных участников теракта в республике был участником погрома в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года. Также руководитель региона рассказал, что число жертв нападения боевиков 23 июня возросло до 22.

23 июня в Дербенте и Махачкале террористы совершили нападения на православные храмы, синагоги и пост ДПС. В Дагестане объявили трехдневный траур. По факту нападения Следственный комитет России возбудил уголовное дело по трем статьям: террористический акт, незаконные хранение и хищение огнестрельного оружия.