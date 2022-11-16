Baza: добровольца вернули из части по подозрению в изнасиловании падчерицы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza пишет, что жителя Магнитогорска, собирающегося отправиться на военную операцию в качестве добровольца, вернули с тренировочной базы по подозрению в изнасиловании падчерицы. Авторы утверждают, что в настоящий момент с ним работают следователи. О состоянии ребенка источник не сообщает. Минобороны России эту информацию не подтверждает.

Как пишет Baza, об изнасиловании рассказала сама приемная дочь мужчины, ученица шестого класса. По данным журналистов, она призналась в случившемся своей однокласснице, позднее о поступке мужчины узнала школа, а мать девочки уже была в курсе, но ничего не сделала.

В тексте утверждается, что сотрудники учебного заведения обратились в полицию, в связи с чем было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 131 УК РФ (изнасилование несовершеннолетней). Как сообщает портал, мужчину обнаружили в воинской части в Чебаркуле и оформили ему привод в связи с уголовным делом.

Ранее в Закаменском районе Бурятии мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, изнасиловал 13-летнюю дочь, после чего та вызвала полицию. Когда сотрудники правоохранительных органов прибыли на вызов, злоумышленник стал целиться в них из ружья. Стражи порядка открыли по мужчине огонь, ранив его.

Ему предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста) и ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Мужчина признал вину и дал подробные показания.