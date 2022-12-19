Baza: депутата Госдумы задержали в аэропорту Пулково Baza: депутата Госдумы Пирога задержали в аэропорту Пулково

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look/Global Look Press

Telegram-канал Baza сообщил о задержании в аэропорту Пулково депутата Госдумы от «Единой России» и экс-чемпиона мира по боксу Дмитрия Пирога. По его данным, Пирог в ожидании самолета в одном из ресторанов в компании друзей смотрел трансляцию финала чемпионата мира по футболу.

Как утверждает Baza, когда Пирогу принесли счет, в нем оказалась указанной сумма в 20 тысяч рублей, с чем депутат не согласился. Сотрудники ресторана, по данным издания, вызвали полицию, которая доставила депутата в местный отдел полиции.