Telegram-канал Baza сообщил о задержании в аэропорту Пулково депутата Госдумы от «Единой России» и экс-чемпиона мира по боксу Дмитрия Пирога. По его данным, Пирог в ожидании самолета в одном из ресторанов в компании друзей смотрел трансляцию финала чемпионата мира по футболу.
Как утверждает Baza, когда Пирогу принесли счет, в нем оказалась указанной сумма в 20 тысяч рублей, с чем депутат не согласился. Сотрудники ресторана, по данным издания, вызвали полицию, которая доставила депутата в местный отдел полиции.