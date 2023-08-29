Baza: депутат-единоросс насмерть сбил пенсионерку в Воронежской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщает о смертельном ДТП с участием депутата из «Единой России» Анатолия Шабанова — мужчина сбил пенсионерку на пешеходном переходе в Воронежской области. Канал утверждает, что приехавший на оформление ДТП сотрудник полиции помог парламентарию избежать наказания, сдав за него анализы в местной больнице.

Baza утверждает, что авария случилась в мае, депутат на скорости влетел на внедорожнике Lexus в переходившую по пешеходному переходу пенсионерку, та скончалась от полученных травм. Канал сообщает, что приехавший на место старший инспектор Алексей Чусов вместе с Шабановым поехали в Лискинскую больницу, где страж порядка вместо депутата сдал анализы мочи, которые в итоге показали отсутствие в крови запрещенных для управления авто веществ.

Baza отмечает, что 73-летнему Шабанову удалось избежать наказания, однако следователи узнали про действия Чусова, против которого впоследствии возбудили уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

Ранее Telegram-канал SHOT опубликовал видео ДТП с участием сына экс-депутата и гендиректора «Алтай-Форест» Николая Бушкова. По данным канала, 21-летний Александр Бушков в центре Новосибирска сбил женщину на пешеходном переходе и скрылся, по его словам, из-за испуга. Пострадавшая умерла до приезда скорой помощи.