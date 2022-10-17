Baza: число погибших в Ейске увеличилось до шести человек

Фото: opershtab23

Telegram-канал Baza сообщает, что количество погибших при падении военного самолета на жилой дом в Ейске увеличилось до шести человек. Ранения получили 27 человек, еще несколько считаются пропавшими без вести.

Спасательная операция затрудняется тем, что в доме начали рушиться плиты. Эвакуированы из горящей девятиэтажки по адресу улица Коммунистическая, 20/1 363 человека. Всего в доме проживают 556 человек, из них 76 детей. По информации регионального ГУ МЧС, ни один ребенок при пожаре не пострадал.

Для эвакуированных из дома, на который упал военный самолет, людей создан пункт временного размещения в Доме культуры Ейска, уточняет оперштаб Краснодарского края. Также пострадавших будут размещать в гостинице «Ейск» и в Доме офицеров.

Ранее в Сети появились кадры с летчиком упавшего на жилой дом военного самолета Су-34. Пилот успел катапультироваться и приземлиться на соседней улице, где его нашли прохожие.