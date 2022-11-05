Baza: четыре эвакуационных выхода в кафе «Полигон» были закрыты

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Во время пожара в клубе «Полигон» в Костроме работали только три эвакуационных выхода, еще четыре были заперты, передает Telegram-канал Baza. Сообщается, что прибывшим на место пожарным пришлось выламывать двери для спасения людей. Также канал отмечает, что многие посетители заведения находились в алкогольном опьянении, что затрудняло работу экстренных служб.

Прибывшим на вызов пожарным пришлось выламывать двери, чтобы люди могли их использовать для выхода из горящего здания <...> Кроме того, по данным источников, эвакуацию осложняло то, что большинство посетителей были пьяны. По сути, люди сами мешали работе сотрудников МЧС, — указано в сообщении.

По последним данным, число погибших в результате пожара в Костроме увеличилось до 15. По словам губернатора региона Сергея Ситникова, еще пять человек получили травмы.

Пожар в кафе «Полигон» начался в ночь на 5 ноября. Площадь возгорания составила 3,5 тысячи кв. м, пожару был присвоен третий номер сложности. В борьбе с огнем были задействованы 50 человек и 20 единиц техники. Из здания эвакуировали 250 человек.

По факту гибели людей СКР возбудил уголовное дело. В прокуратуре возможной причиной пожара назвали использование одним из посетителей пиротехники. По данным СМИ, пожару предшествовала массовая драка между посетителями, в ходе которой один из них мог выстрелить сигнальной ракетницей внутри помещения.