Baza: целый город вышел на протесты против строительства новой колонии Baza: жители Улан-Удэ массово протестуют против строительства новой ИК

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил о массовых протестах в Улан-Удэ, жители города не хотят строительства новой большой исправительной колонии, рассчитанной на 3000 мест. По информации канала, о проекте стало известно еще в 2023 году, тогда горожанам удалось добиться переноса сроков начала работ.

Как уточняет канал, новое решение о строительстве было принято в декабре минувшего года: под эту цель в южной части города выделили 162 гектара, где сейчас леса, рядом расположена ТЭЦ-2, стоимость проекта оценивается в 20 млрд рублей. Также Baza отмечает, что местные жители совместно оплатили адвоката, но выиграть суд против администрации не смогли выиграть. Авторы канала также сообщили, что власти обещали владельцам частных домов провести водопровод, а также построить дорогу. Однако, как подчеркивает Telegram-канал, данная идея не привела к завершению протестных акций, а в разные инстанции продолжают поступать обращения с требованием отменить стройку.

Ранее в США начались протесты в поддержку Палестины на фоне военной операции Израиля в Секторе газа. Как сообщает ABC7 News, правоохранительные органы Лос-Анджелеса готовятся к силовому разгону студентов Калифорнийского университета. Предполагается, что полиции придется разогнать около тысячи недовольных студентов и разобрать баррикады.