Baza: бизнесмен из Уфы пытается снести часть дома, где живут люди Baza: житель Уфы купил часть жилого дома и решил ее снести

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В Уфе предприниматель выкупил часть жилого дома, в котором живут люди, и решил ее снести, не взирая на их мнение, пишет Telegram-канал Baza. По данным канала, делом заинтересовались сотрудники региональной прокуратуры.

Канал сообщил, что речь идет о двухэтажном доме на бульваре Ибрагимова, где ранее жили шесть семей. Две из них решили продать свою долю и съехали издания. По информации Telegram-канала, спустя некоторое время оставшиеся семьи проснулись от грохота — у дома работала строительная техника. Оказалось, что предприниматель решил снести принадлежащую ему часть здания, но жильцы дома опасаются, что остальная часть здания не выдержит таких операций. В итоге на место событий были вызваны сотрудники полиции, только это позволило остановить строительные работы, уточняет канал.

Ранее администрация Ростова-на-Дону подтвердила факт обрушения стены дома №7 по улице Суворова. Здание в 2019 году было признано аварийным. Также известно, что власти не могут снести здание, поскольку одно из помещений не выкуплено и не находится в муниципальной собственности.

До этого власти Берлина объявили о готовности безвозмездно передать виллу, некогда принадлежавшую пропагандисту Третьего рейха Йозефу Геббельсу. Получить права на нее может каждый, кто возьмет на себя обязательства по реставрации.