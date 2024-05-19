Baza: беспилотники ВСУ попытались атаковать Краснодарский край Baza: беспилотники ВСУ попытались атаковать станицу Кущевскую под Краснодаром

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что беспилотники ВСУ попытались атаковать аэродром в станице Кущевская Краснодарского края. Официальной информации пока нет, Минобороны России не комментировало ситуацию.

По данным канала, сработала система ПВО. Baza уточняет, что в атаке принимали участие как минимум пять беспилотников.

Ранее Telegram-канал SHOT известил, что громкий взрыв произошел в городе Выборге Ленинградской области. Канал информировал, что звук раздался около 2:50 ночи мск, от грохота затряслись стекла в окнах, а затем местные жители заметили столб дыма и пожар. Власти пока не делали заявлений по поводу инцидента.

До этого Вооруженные силы Украины с помощью дрона атаковали город Шебекино Белгородской области. Губернатор опубликовал фотографию последствий, на которой видно, что осколки посекли торговые павильоны.

Также несколько гражданских предприятий Новороссийска в Краснодарском крае получили незначительные повреждения в результате удара украинских беспилотников. В настоящее время все заводы работают в штатном режиме, подчеркнул представитель городской администрации. Прилетов по военным объектам зафиксировано не было, как и пострадавших среди местных жителей.