Baza: беспилотники атаковали завод ТАНЕКО в Нижнекамске

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Telegram-канал Baza сообщает со ссылкой на очевидцев, что завод ТАНЕКО в Нижнекамске (Татарстан) пытался атаковать беспилотник. По предварительным данным канала, пострадали как минимум три человека. Официального подтверждения информации пока нет.

Ранее пресс-служба главы Республики Татарстан Рустама Минниханова подтвердила, что беспилотники атаковали предприятия в Нижнекамске и Елабуге. В результате атаки есть пострадавшие. Технологический процесс предприятий не нарушен.

Позже пресс-служба президента республики со ссылкой на данные регионального Министерства здравоохранения сообщила, что число пострадавших при атаке дрона в Татарстане увеличилось до шести. При этом трое уже отпущены домой, добавили там.

Генеральный директор ОЭЗ «Алабуга» Тимур Шагивалеев заявил, что беспилотники, атаковавшие общежитие в Елабуге в Татарстане, были оснащены оборудованием стран НАТО. Минобороны России эту информацию не комментировало. По его словам, удар по общежитию «Алабуги» был нанесен двумя беспилотниками в 05:45. Шагивалеев подчеркнул, что запугать местных жителей не получится.