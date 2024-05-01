Baza: беспилотники ВСУ атаковали рязанский НПЗ, начался пожар

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press/Global Look Press

Telegram-канал Baza сообщил, что в результате удара беспилотниками Вооруженных сил Украины на рязанском нефтеперерабатывающем заводе начался пожар. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По словам очевидцев, атака произошла около трех часов утра. Очевидцы сообщают о том, что был слышен гул, а потом произошли два взрыва, — говорится в публикации канала.

Baza утверждает, что сейчас на заводе работают сотрудники оперативных служб. По предварительным данным канала, пострадавших нет.

Ранее об атаке украинских беспилотников на регион информировал губернатор Павел Малков. Он заявлял, что дрон не нанес никакого урона, повреждений и пострадавших не было.

Вооруженные силы Украины совершили попытку атаки на объекты в Белгородской области около 20:00 мск 30 апреля, использовав один беспилотник самолетного типа, сообщала пресс-служба Министерства обороны России. По данным ведомства, дрон сбили дежурные средства противовоздушной обороны.

До этого Минобороны РФ заявило об ударе трех украинских беспилотников по объектам на территории страны. Средствами противовоздушной обороны два аппарата были сбиты над Курской областью и еще один — над Белгородской областью.