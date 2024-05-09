Baza: беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Башкирии

Фото: МО Украины

Telegram-канал Baza сообщил, что беспилотные летательные аппараты нанесли удар по нефтеперерабатывающему заводу «Салаватнефтеоргсинтез» в Башкирии. По его информации, в результате атаки на территории предприятия начался пожар. Согласно предварительным данным канала, никто не пострадал. Министерство обороны России эту информацию не комментировало.

Ранее средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотника Вооруженных сил Украины над территорией Белгородской области. По информации Минобороны РФ, дроны украинской армии сбили над регионом в День Победы около 09:40 мск. В ведомстве подчеркнули, что Украина пыталась совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа.

В ночь на 9 мая украинские беспилотники совершили попытку атаки на нефтебазу в селе Юровка под Анапой. Средства ПВО ликвидировали около шести дронов ВСУ. В результате атаки на территории предприятия начался пожар, были повреждены несколько резервуаров. В ликвидации возгорания участвовали 62 человека и 20 единиц техники. Среди мирного населения никто не пострадал.