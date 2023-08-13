Baza: беспилотник упал на частный дом в Белгородской области

Фото: t.me/vvgladkov

Telegram-канал Baza сообщил, что беспилотник упал на частный дом в Белгородской области. По данным канала, он был запущен со стороны Украины и рухнул на дом в селе Беловское в 30 километрах от границы в ночь на 13 августа. В Минобороны России данную информацию не комментировали.

Baza отмечает, что в результате падения БПЛА в доме была повреждена крыша, а также окна и фасад здания, пострадавших нет. Канал пишет, что спустя час после падения дрона, около четырех утра, силами ПВО был сбит еще один украинский беспилотник самолетного типа. Его обломки упали недалеко от села Петропавловка в 42 километрах от границы.

Минобороны РФ сообщило, что средства ПВО утром 13 августа сбили украинский беспилотник над Белгородской областью. В ведомстве заявили, что попытка Украины осуществить террористическую атаку была пресечена около 04:00 мск. В результате инцидента пострадавших и разрушений нет.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об уничтожении двух украинских беспилотников в регионе. По его словам, в результате атак 12 августа никто не пострадал. Гладков уточнил, что один из беспилотников был сбит на подлете к Белгороду, второй — возле поселка Батрацкая Дача. Кроме того, БПЛА атаковали село Журавлевка в Белгородском районе и село Демидовка в Краснояружском районе.