Системы ПВО сбили беспилотник в небе над Татарстаном

Фото: МО Украины

Средства противовоздушной обороны сбили беспилотник в небе над Татарстаном, сообщает пресс-служба Минобороны России. Telegram-канал Baza отмечает, что дрон перехватили в Верхнеуслонском районе республики.

Около 07:30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Республики Татарстан, — сообщили в Минобороны РФ.

В эти минуты в Казани на полях международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» проходит форум молодых дипломатов стран ОИС. Его ключевая тема — «Доверие и сотрудничество».

Росавиация ранее сообщила, что в аэропортах Казани и Нижнекамска ввели временные ограничения. По данным регулятора, меры были приняты в целях обеспечения безопасности полетов. Воздушные гавани не принимали и не отправяли рейсы.

Позднее Росавиация сняла ограничения в аэропортах Казани и Нижнекамска. Там отметили, что на запасные аэродромы за это время ушли три самолета. Регулятор также подчеркнул, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и наземные службы предпринимали все необходимые действия для обеспечения безопасности полетов.